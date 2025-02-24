Трамп не встретил приехавшего в Белый дом Макрона

На опубликованных кадрах кортеж с американским и французским флагами подъезжает к входу в Белый дом. Автомобили несколько раз просигналили, однако навстречу Макрону так никто и не вышел. В итоге президент Франции, так и не дождавшись американского лидера, в одиночестве проследовал внутрь.

«Это даёт представление о значимости Франции для Вашингтона», — заявил в соцсетях журналист радио RFI Дэвид Томпсон.

Ранее писатель Стивен Кинг вернулся соцсеть X и опубликовал пост, в котором назвал президента США Дональда Трампа «недоумком», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

