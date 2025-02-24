Трамп не встретил приехавшего в Белый дом Макрона
Президент США Дональд Трамп не стал встречать своего французского коллегу Эммануэля Макрона, приехавшего в Белый дом. Соответствующие видеоролики появились в соцсетях.
На опубликованных кадрах кортеж с американским и французским флагами подъезжает к входу в Белый дом. Автомобили несколько раз просигналили, однако навстречу Макрону так никто и не вышел. В итоге президент Франции, так и не дождавшись американского лидера, в одиночестве проследовал внутрь.
«Это даёт представление о значимости Франции для Вашингтона», — заявил в соцсетях журналист радио RFI Дэвид Томпсон.
Ранее писатель Стивен Кинг вернулся соцсеть X и опубликовал пост, в котором назвал президента США Дональда Трампа «недоумком», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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