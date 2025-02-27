«Вселяют надежды»: Путин оценил первые контакты с администрацией Трампа
Первые контакты российской стороны с администрацией американского президента Дональда Трампа вселяют определённые надежды. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Выступая на коллегии ФСБ, он отметил, что имеется «встречный настрой на восстановление межгосударственных отношений и решение накопившихся проблем в мировой архитектуре».
«Важно, что наши сегодняшние партнёры демонстрируют прагматизм, реальный взгляд на вещи, отказываются от многих стереотипов», - подчеркнул глава государства.
Ранее Путин заявил о необходимости пресекать попытки отдельных стран сорвать диалог Москвы и Вашингтона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru