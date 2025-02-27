«Вселяют надежды»: Путин оценил первые контакты с администрацией Трампа

Выступая на коллегии ФСБ, он отметил, что имеется «встречный настрой на восстановление межгосударственных отношений и решение накопившихся проблем в мировой архитектуре».

«Важно, что наши сегодняшние партнёры демонстрируют прагматизм, реальный взгляд на вещи, отказываются от многих стереотипов», - подчеркнул глава государства.

Ранее Путин заявил о необходимости пресекать попытки отдельных стран сорвать диалог Москвы и Вашингтона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».