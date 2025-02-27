Зеленский вылетел в Вашингтон для встречи с Трампом

По его словам, самолёт Зеленского вылетел из Польши и «следует через Европу в США».

Как пишет The Guardian, в пути у президента Украины запланирована остановка в Ирландии для встречи с премьер-министром Михолом Мартином.

Ранее Трамп подтвердил, что Зеленский посетит Вашингтон 28 февраля для подписания соглашения по природным ресурсам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».