Зеленский вылетел в Вашингтон для встречи с Трампом
Президент Владимир Зеленский вылетел в Вашингтон для встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом в своём Telegram-канале заявил украинский депутат Ярослав Железняк.
По его словам, самолёт Зеленского вылетел из Польши и «следует через Европу в США».
Как пишет The Guardian, в пути у президента Украины запланирована остановка в Ирландии для встречи с премьер-министром Михолом Мартином.
Ранее Трамп подтвердил, что Зеленский посетит Вашингтон 28 февраля для подписания соглашения по природным ресурсам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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