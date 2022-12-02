«Началось бы бегство»: Названы последствия разглашения реальных потерь Украины
Киев заботится о моральном духе своих войск и не называет реальных цифр погибших, однако данные о 100 тысячах очень похожи на правду, отметил в эфире НСН генерал-лейтенант Виктор Соболев.
Если бы украинские власти назвали точное количество погибших военных ВСУ в ходе российской спецоперации, то многие украинцы начали бы бежать из страны, заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с НСН.
Накануне в Киеве раскрыли число погибших с начала спецоперации РФ военнослужащих ВСУ. По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, количество погибших варьируется от 10 до 13 тысяч человек. При этом ранее в Еврокомиссии говорили о 100 тысячах погибших, но потом фразу главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен вырезали из ее речи. Виктор Соболев отметил, что верит данным главы ЕК.
«Урсула фон дер Ляйен, видимо, владеет информацией. Они отслеживают обстановку, сравнивают все это. Лично верю Фон дер Ляйен. А Киев заботится о моральном духе своих войск, иначе чем еще это (данные о погибших – ред. НСН) можно объяснить. Я общаюсь с людьми, которые говорят, что слышат на Украине и немецкую речь, и польскую, и речь других стран Европы. Там полно наемников, поэтому поддержка будет всегда. Они выделили деньги на комплексы ПВО, а с Киева они вытащат деньги то ли зерном, то ли еще чем-то. Они увязли на Украине в плане своего бизнеса и будут делать все до последнего украинца. Если бы Киев назвал истинные потери, многие бы задумались, у них началось бы бегство. По последним данным, из Украины уехали до 10 миллионов», - сказал Соболев.
Также он отметил, что России необходимо в самое ближайшее время разгромить железнодорожные узлы, мосты и тоннели Украины, по которым в зону спецоперации поставляется западное оружие. Соболев указал, что удары по объектам электроснабжения Украины не несут военной пользы.
«Нам надо бы как-то думать о будущем. Мы должны воспретить поставки западного оружия в зону боевых действий. Для этого нужно разгромить железнодорожные узлы. Важнейший узел находится на границе Украины с Польшей. Также нужно разгромить мосты и тоннели, даже не все, а в западной части. Зачем мы громим объекты электроснабжения и электростанции? Мы же не варвары, как американцы Югославию бомбили и уничтожали в основном электростанции», - резюмировал генерал-лейтенант.
Так, министр обороны России Сергей Шойгу в конце сентября утверждал, что Украина потеряла 61 тысячу военных убитыми и 49 тысяч ранеными. А в конце октября президент Владимир Путин заявлял, что потери Вооруженных сил Украины бывают в семь–десять раз выше российских, в последнее время — в семь-восемь раз.
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