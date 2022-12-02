«Началось бы бегство»: Названы последствия разглашения реальных потерь Украины

Также он отметил, что России необходимо в самое ближайшее время разгромить железнодорожные узлы, мосты и тоннели Украины, по которым в зону спецоперации поставляется западное оружие. Соболев указал, что удары по объектам электроснабжения Украины не несут военной пользы.

«Нам надо бы как-то думать о будущем. Мы должны воспретить поставки западного оружия в зону боевых действий. Для этого нужно разгромить железнодорожные узлы. Важнейший узел находится на границе Украины с Польшей. Также нужно разгромить мосты и тоннели, даже не все, а в западной части. Зачем мы громим объекты электроснабжения и электростанции? Мы же не варвары, как американцы Югославию бомбили и уничтожали в основном электростанции», - резюмировал генерал-лейтенант.

Так, министр обороны России Сергей Шойгу в конце сентября утверждал, что Украина потеряла 61 тысячу военных убитыми и 49 тысяч ранеными. А в конце октября президент Владимир Путин заявлял, что потери Вооруженных сил Украины бывают в семь–десять раз выше российских, в последнее время — в семь-восемь раз.

