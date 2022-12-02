Украина: с начала военной спецоперации ВСУ потеряли до 13 тысяч человек
Потери украинских войск с февраля составили от 10 до 13 тыс. человек, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление советника офиса президента Михаила Подоляка.
Он сослался на данные Генштаба. «Да, у нас больше потерь из-за ранений», — заявил Подоляк. Так он прокомментировал сообщение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. По ее словам, с начала специальной военной операции погибло свыше 100 тыс. украинских военных. Однако позднее ЕК сообщила, что из видео с фон дер Ляйен был вырезан соответствующий фрагмент из-за «неточности цифр».
Советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин не исключил, что озвученные фон дер Ляйен данные, скорее всего, правдивы.
В Генштабе ВСУ, в свою очередь, подчеркнули, что информация о потерях среди военнослужащих является служебной информацией и подпадает под гриф «ограничения обнародования».
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