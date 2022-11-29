В ООН раскрыли число погибших украинцев с начала спецоперации
Число жертв среди мирных жителей Украины с 24 февраля, когда началась специальная военная операция, составляет 6,5 тысячи человек, более 10 тысяч получили ранения, сообщается на сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.
Больше всего гражданского населения погибло из-за обстрелов с применением тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня и ударов с воздуха.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Украина стремится спровоцировать прямое военное столкновение между Россией и НАТО. По словам дипломата, Киев «уже ощущает вседозволенность», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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