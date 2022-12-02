Западу виднее: Генерал назвал данные Киева о потерях в спецоперации ложью
Экс-главком сухопутных войск Владимир Болдырев заявил НСН, что считает данные главы Еврокомиссии о 100 тысячах погибших на Украине более актуальными.
Украина не будет называть реальные данные о потерях в спецоперации, но эти цифры прекрасно известны Западу, заявил экс-главком сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев в разговоре с НСН.
Накануне советник офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что потери украинских войск с февраля составили от 10 до 13 тысяч человек. Болдырев призвал не верить официальным данным Киева.
«Я полагаю, что фон дер Ляйен обозначила более реальную цифру, близкую к действительности. Все остальное, что говорят помощники Зеленского, это ложь. Они никогда не скажут. Нужно понимать, что на любой в**** (в контексте событий на Украине - спецоперация - прим. НСН) никто не говорит о реальных потерях, это действует и на население неблагоприятно, у армии дух не поднимается. Как правило, умалчивают. Это не повлияет на поддержку Киева со стороны Запада, поддержка будет только усиливаться. И Киев, и Запад прекрасно знают реальные потери. На Западе, скорее всего, более осведомлены об этом», - отметил Болдырев.
Глава Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен в своем недавнем обращении с призывом создать специальную структуру для управления замороженными активами России озвучила и цифры потерь ВСУ.
Она упомянула о 100 тысячах погибших украинских военнослужащих и 20 тысячах погибших среди мирного населения с момента начала спецоперации РФ, что, по оценкам экспертов, вызвало негодование в Вашингтоне и Киеве. Видео быстро пропало из Twitter, а ролик перезалили без упоминания о военных потерях, приведенные ранее данные назвали «неточными».
В сентябре министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина потеряла половину своей армии – более ста тысяч человек.
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