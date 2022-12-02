Западу виднее: Генерал назвал данные Киева о потерях в спецоперации ложью

Украина не будет называть реальные данные о потерях в спецоперации, но эти цифры прекрасно известны Западу, заявил экс-главком сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев в разговоре с НСН.

Накануне советник офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что потери украинских войск с февраля составили от 10 до 13 тысяч человек. Болдырев призвал не верить официальным данным Киева.