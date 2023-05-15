Минобороны РФ: система ПВО сбила крылатую ракету Storm Shadow

Накануне Лондон предоставил Киеву крылатые ракеты Storm Shadow. Дальность поражения снарядов — 250 километров.



В российском оборонном ведомстве также отчитались об уничтожении двух украинских диверсионно-разведывательных групп в ЛНР. Российская авиация также за сутки сбила вертолеты Ми-24 и Ми-8 ВСУ.

Ранее стало известно о том, что Великобритания планирует предоставить Украине новый пакет военной помощи. В пакет войдут в том числе зенитные ракеты и сотни ударных беспилотников дальностью более 200 км, передает «Радиоточка НСН».

