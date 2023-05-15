Минобороны РФ: система ПВО сбила крылатую ракету Storm Shadow

Российское Минобороны впервые сообщило, что система ПВО РФ сбила крылатую ракету Storm Shadow.

Ядерный ответ. Россия готовит реакцию на применение ракет Storm Shadow ВСУ

Накануне Лондон предоставил Киеву крылатые ракеты Storm Shadow. Дальность поражения снарядов — 250 километров.

В российском оборонном ведомстве также отчитались об уничтожении двух украинских диверсионно-разведывательных групп в ЛНР. Российская авиация также за сутки сбила вертолеты Ми-24 и Ми-8 ВСУ.

Ранее стало известно о том, что Великобритания планирует предоставить Украине новый пакет военной помощи. В пакет войдут в том числе зенитные ракеты и сотни ударных беспилотников дальностью более 200 км, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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