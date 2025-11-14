На видео сняли непрерывную волну взрывов в Киеве в момент удара ВС РФ

По его данным, столица и прилегающие территории оказались под комбинированным ударом российских ракет и беспилотников. Очевидцы публикуют кадры, на которых слышны непрерывные раскаты. Предположительно, одной из целей атаки стала Белоцерковская теплоэлектроцентраль.

Ранее сообщалось, что армия РФ ночью начала наносить комбинированный удар по объектам на Украине.

До этого экс-министр энергетики Украины предупредил об угрозе тотального блэкаута, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

