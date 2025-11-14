На видео сняли непрерывную волну взрывов в Киеве в момент удара ВС РФ

Рано утром 14 ноября в Киеве была объявлена воздушная тревога, после чего в городе прогремела серия мощных взрывов, сообщает Telegram-канал «Украина.ру».

По его данным, столица и прилегающие территории оказались под комбинированным ударом российских ракет и беспилотников. Очевидцы публикуют кадры, на которых слышны непрерывные раскаты. Предположительно, одной из целей атаки стала Белоцерковская теплоэлектроцентраль.

Ранее сообщалось, что армия РФ ночью начала наносить комбинированный удар по объектам на Украине.

До этого экс-министр энергетики Украины предупредил об угрозе тотального блэкаута, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
