На видео сняли непрерывную волну взрывов в Киеве в момент удара ВС РФ
Рано утром 14 ноября в Киеве была объявлена воздушная тревога, после чего в городе прогремела серия мощных взрывов, сообщает Telegram-канал «Украина.ру».
По его данным, столица и прилегающие территории оказались под комбинированным ударом российских ракет и беспилотников. Очевидцы публикуют кадры, на которых слышны непрерывные раскаты. Предположительно, одной из целей атаки стала Белоцерковская теплоэлектроцентраль.
Ранее сообщалось, что армия РФ ночью начала наносить комбинированный удар по объектам на Украине.
До этого экс-министр энергетики Украины предупредил об угрозе тотального блэкаута, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиян призвали не обсуждать «чувствительную информацию» возле умных колонок
- МТС и ФАС достигли соглашения по штрафу в 3 млрд рублей
- На видео сняли непрерывную волну взрывов в Киеве в момент удара ВС РФ
- Алкоголь может появиться на маркетплейсах в 2026 году
- Трамп замазал руку тональным кремом
- СМИ: США могут потребовать выдачи Зеленского
- Экс-министр энергетики Украины предупредил об угрозе тотального блэкаута
- СМИ: Эпштейн пытался поделиться с Россией данными о Трампе
- Предложено отслеживать по камерам наличие у водителей информации о пройденном ТО
- Беспилотники повредили нефтебазу и прибрежные сооружения в Новороссийске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru