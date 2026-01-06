В Госдуме рассказали, когда нужно оплатить ЖКУ за декабрь

Парламентарий пояснил, что это связано с тем, что 10 января - это суббота.

«Никакой просрочки за эти дни начисляться не будет», - уточнил он.

Аксененко также напомнил, что с марта срок оплаты квитанций за ЖКУ будет перенесен с 10 на 15 число.

Ранее глава кабмина РФ Михаил Мишустин подписал распорежение, согласно которому в 2026 году россиян ожидает двухэтапное повышение коммунальных тарифов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

