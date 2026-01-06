В Госдуме рассказали, когда нужно оплатить ЖКУ за декабрь
Произвести оплату жилищно-коммунальных услуг за декабрь 2025 года нужно до 12 января 2026-го. Как пишет RT, об этом заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко.
Парламентарий пояснил, что это связано с тем, что 10 января - это суббота.
«Никакой просрочки за эти дни начисляться не будет», - уточнил он.
Аксененко также напомнил, что с марта срок оплаты квитанций за ЖКУ будет перенесен с 10 на 15 число.
Ранее глава кабмина РФ Михаил Мишустин подписал распорежение, согласно которому в 2026 году россиян ожидает двухэтапное повышение коммунальных тарифов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Звезда Голливуда Микки Рурк может стать бездомным
- Пожилые — в люди: В России будут развивать удаленку для пенсионеров
- В Госдуме рассказали, когда нужно оплатить ЖКУ за декабрь
- Хакеры взломали соцсети администрации правительства Кузбасса
- Гончаренко возглавил сборную Белоруссии по футболу
- ВС России поразили места хранения украинских БПЛА дальнего действия
- Китай ограничил поставки товаров двойного назначения в Японию
- Литва готова отправить на Украину до 150 военных в рамках гарантий безопасности
- Конец лазейкам: В России введут единые правила тонировки стекол авто
- Госдума: В России появится новая памятная дата в 2026 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru