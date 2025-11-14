Экс-министр энергетики Украины предупредил об угрозе тотального блэкаута

По его словам, существует риск «тотального блэкаута», способного парализовать энергосистему государства. При этом Плачков поставил под сомнение готовность властей к такому развитию событий и заявил о необходимости деполитизации энергетической сферы.

Грядущая зима способна стать решающим этапом в противостоянии на Украине в силу растущей асимметрии в потенциале сторон, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

