Экс-министр энергетики Украины предупредил об угрозе тотального блэкаута

Украина столкнулась с угрозой масштабного энергетического коллапса, сообщил «Новости.LIVE» бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков.

СМИ: Жителей Киева будут эвакуировать в случае полного блэкаута

По его словам, существует риск «тотального блэкаута», способного парализовать энергосистему государства. При этом Плачков поставил под сомнение готовность властей к такому развитию событий и заявил о необходимости деполитизации энергетической сферы.

Грядущая зима способна стать решающим этапом в противостоянии на Украине в силу растущей асимметрии в потенциале сторон, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / dpa
ТЕГИ:УкраинаКиев

Горячие новости

Все новости

партнеры