Экс-министр энергетики Украины предупредил об угрозе тотального блэкаута
14 ноября 202504:31
Украина столкнулась с угрозой масштабного энергетического коллапса, сообщил «Новости.LIVE» бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков.
По его словам, существует риск «тотального блэкаута», способного парализовать энергосистему государства. При этом Плачков поставил под сомнение готовность властей к такому развитию событий и заявил о необходимости деполитизации энергетической сферы.
Грядущая зима способна стать решающим этапом в противостоянии на Украине в силу растущей асимметрии в потенциале сторон, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
