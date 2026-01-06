СМИ: Уиткофф и Кушнер представят США на встрече «коалиции желающих» в Париже

Спецпосланник президента США и зять Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер примут участие во встрече «коалиции желающих» в Париже, которая запланирована на 6 января. Об этом со ссылкой на представителя Елисейского дворца пишут мировые СМИ.

Зеленский сообщил об «очень хорошем разговоре» с Уиткоффом и зятем Трампа

Отмечается, что Уиткофф и Кушнер впервые будут присутствовать на подобном саммите очно. Обсуждать на встрече будут мирный план по Украине, в том числе распределение обязанностей стран в рамках гарантий безопасности Киев.

Как сообщает издание Politico, глава Госдепартамента США Марко Рубио не приедет в Париж «по очевидным причинам». Французский телеканал TF1, в свою очередь, указывает, что на саммите будут присутствовать представители 35 стран, а также генсек НАТО Марк Рютте.

Ранее Уиткофф отметил, что процесс урегулирования на Украине не должен ограничиваться прекращением боевых действий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
