В Госдуме исключили появление в России еды из насекомых

В России не будут производить и предлагать людям продукты питания из насекомых. Об этом в интервью ТАСС заявила замглавы комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина.

В Бурятии призвали не есть сурков из‑за угрозы бубонной чумы

Она отметила, что использование насекомых в качестве альтернативного источника белка в России «не будет никогда приемлемо», и никакие исследования эту позицию не изменят.

«Это исключительно для кормов рыб и животных... В России не ели и не будут есть насекомых. Никогда», - заключила парламентарий.

Ранее шеф-повар Евгений Овчаров заявил «Радиоточке НСН», что в России нельзя открыть ресторан с блюдами из насекомых.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаНасекомыеПродуктыЕда

Горячие новости

Все новости

партнеры