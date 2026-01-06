В Госдуме исключили появление в России еды из насекомых
В России не будут производить и предлагать людям продукты питания из насекомых. Об этом в интервью ТАСС заявила замглавы комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина.
Она отметила, что использование насекомых в качестве альтернативного источника белка в России «не будет никогда приемлемо», и никакие исследования эту позицию не изменят.
«Это исключительно для кормов рыб и животных... В России не ели и не будут есть насекомых. Никогда», - заключила парламентарий.
Ранее шеф-повар Евгений Овчаров заявил «Радиоточке НСН», что в России нельзя открыть ресторан с блюдами из насекомых.
