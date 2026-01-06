Звезда Голливуда Микки Рурк может стать бездомным
Голливудский актёр Микки Рурк может лишиться жилья. Как пишет People, 73-летний артист задолжал за аренду дома в Лос-Анджелесе порядка 60 тысяч долларов.
Чтобы решить проблему, звезда фильмов «Бойцовая рыбка», «Сердце Ангела», «9 с половиной недель», «Харли Дэвидсон и ковбой Мальборо» и «Рестлер» запустил сбор 100 тысяч долларов на краудфандинговой платформе GoFundMe.
«Микки Рурк ворвался в американское кино с силой стихии... Он дарил зрителям выступления, которые ощущались как прожитое, а не сыгранное, они навсегда изменили американского кино», - говорится в комментарии к сбору.
По состоянию на 6 января фанаты актёра пожертвовали ему почти 98 тысяч долларов.
Ранее Микки Рурк признал, что собственноручно спустил свое будущее в кино «в унитаз», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
