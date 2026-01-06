Звезда Голливуда Микки Рурк может стать бездомным

Чтобы решить проблему, звезда фильмов «Бойцовая рыбка», «Сердце Ангела», «9 с половиной недель», «Харли Дэвидсон и ковбой Мальборо» и «Рестлер» запустил сбор 100 тысяч долларов на краудфандинговой платформе GoFundMe.

«Микки Рурк ворвался в американское кино с силой стихии... Он дарил зрителям выступления, которые ощущались как прожитое, а не сыгранное, они навсегда изменили американского кино», - говорится в комментарии к сбору.

По состоянию на 6 января фанаты актёра пожертвовали ему почти 98 тысяч долларов.

Ранее Микки Рурк признал, что собственноручно спустил свое будущее в кино «в унитаз», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

