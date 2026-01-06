Хакеры взломали соцсети администрации правительства Кузбасса
6 января 202613:10
Хакеры взломали официальные соцсети властей Кемеровской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
«Сегодня на официальные сети администрации правительства Кузбасса произошла хакерская атака», - указано в сообщении.
Правительство призвало граждан проявлять цифровую бдительность и не поддаваться на провокационные действия злоумышленников.
Ранее хакеры опубликовали сообщения о том, что глава Кемеровской области Илья Середюк якобы был задержан и подал в отставку.
