Синоптик Ильин предупредил москвичей о похолодании в выходные дни
В период с 8 по 11 января в Москве ожидается похолодание. Об этом RT заявил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
По его словам, в ближайшие дни температура воздуха днём будет находиться в пределах от минус 8 до минус 4 градусов, а к выходным в ночные часы - до минус 22 градусов.
Также синоптик отметил, что в период с 8 по 9 января в столице ожидается снегопад.
«Скорее всего, именно 9 января ночью и днём. Прирост снега составит до 20—25 см», — заключил эксперт.
Ранее на Кубани налипание мокрого снега и обледенение проводов привело к массовому отключению электроэнергии, которое затронуло примерно 43 тысячи человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Костромской области в воинской части произошел пожар из-за обломков БПЛА
- Группа «Бонд с кнопкой» нацелилась на стадионный концерт в 2026 году
- Синоптик Ильин предупредил москвичей о похолодании в выходные дни
- В Госдуме исключили появление в России еды из насекомых
- СМИ: Уиткофф и Кушнер представят США на встрече «коалиции желающих» в Париже
- Звезда Голливуда Микки Рурк может стать бездомным
- Пожилые — в люди: В России будут развивать удаленку для пенсионеров
- В Госдуме рассказали, когда нужно оплатить ЖКУ за декабрь
- Хакеры взломали соцсети администрации правительства Кузбасса
- Гончаренко возглавил сборную Белоруссии по футболу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru