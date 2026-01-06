Синоптик Ильин предупредил москвичей о похолодании в выходные дни

По его словам, в ближайшие дни температура воздуха днём будет находиться в пределах от минус 8 до минус 4 градусов, а к выходным в ночные часы - до минус 22 градусов.

Также синоптик отметил, что в период с 8 по 9 января в столице ожидается снегопад.

«Скорее всего, именно 9 января ночью и днём. Прирост снега составит до 20—25 см», — заключил эксперт.

Ранее на Кубани налипание мокрого снега и обледенение проводов привело к массовому отключению электроэнергии, которое затронуло примерно 43 тысячи человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

