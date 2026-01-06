В Костромской области в воинской части произошел пожар из-за обломков БПЛА

Пять беспилотников ВСУ были сбиты в период с 8:00 до 13:00 мск 6 января над Костромской областью. Об этом со ссылкой на данные Минобороны РФ сообщает RT.

ВС России поразили места хранения украинских БПЛА дальнего действия

Как отмечается в Telegram-канале губернатора региона Сергея Ситникова, падение обломков стало причиной возгорания в одной из воинских частей

«В настоящее время оно потушено. В нескольких зданиях повреждены стекла», - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что обломки дрона упали на территории компрессорной станции в Волховском районе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: МЧС России
ТЕГИ:ПожарБеспилотникиКострома

Горячие новости

Все новости

партнеры