СМИ: Жителей Киева будут эвакуировать в случае полного блэкаута

Украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на свои источники сообщил о возможности частичной эвакуации жителей Киева в случае длительного полного отключения электроэнергии.

Блэкаут и коллапс: Киев остался без света после угрозы Зеленского России

Однако в мэрии эту информацию опровергли, заявив, что планы по эвакуации не предусматривают такого сценария. По словам городских властей, эвакуация населения возможна только при чрезвычайных ситуациях, таких как радиоактивное загрязнение, стихийные бедствия или вооруженные конфликты. Действующими планами не предусмотрена эвакуация населения столицы в случае блэкаута

Грядущая зима способна стать решающим этапом в противостоянии на Украине в силу растущей асимметрии в потенциале сторон, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

