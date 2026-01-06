Гончаренко возглавил сборную Белоруссии по футболу
6 января 202612:59
Новым главным тренером сборной Белоруссии по футболу назначили Виктора Гончаренко. Об этом рассказали в пресс-службе Белорусской федерации футбола.
Отмечается, что в Доме футбола в Минске состоялось подписание контракта с белорусским специалистом.
«Соглашение рассчитано на 4 года», - рассказали в федерации.
Виктору Гончаренко 48 лет, ранее он работал в России и тренировал в том числе ЦСКА, «Краснодар», «Пари Нижний Новгород», «Урал». Кроме того, специалист был тренером белорусского БАТЭ и шесть раз становился победителем чемпионатов республики.
