Гончаренко возглавил сборную Белоруссии по футболу

Новым главным тренером сборной Белоруссии по футболу назначили Виктора Гончаренко. Об этом рассказали в пресс-службе Белорусской федерации футбола.

Отмечается, что в Доме футбола в Минске состоялось подписание контракта с белорусским специалистом.

«Соглашение рассчитано на 4 года», - рассказали в федерации.

Виктору Гончаренко 48 лет, ранее он работал в России и тренировал в том числе ЦСКА, «Краснодар», «Пари Нижний Новгород», «Урал». Кроме того, специалист был тренером белорусского БАТЭ и шесть раз становился победителем чемпионатов республики.

ФОТО: ТАСС / Егор Алеев
