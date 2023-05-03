На Украине заявили о фактическом начале контрнаступления ВСУ

По его словам, контрнаступление — все боевые действия, которые сейчас ведутся на южном направлении. Соболевский отметил, что никакой даты начала контрнаступления уже не будет.

Как стало известно ранее, Украина держит в секрете детали своего контрнаступления из-за возможного «слива» информации. Киев воздерживается от обмена информацией о контрнаступлении и сроках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

