На Украине заявили о фактическом начале контрнаступления ВСУ

Действия украинских военных на южном направлении можно квалифицировать как начало контрнаступления, сообщает CNN со ссылкой на заместителя главы назначенного Украиной Херсонского областного совета Юрия Соболевского.

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По его словам, контрнаступление — все боевые действия, которые сейчас ведутся на южном направлении. Соболевский отметил, что никакой даты начала контрнаступления уже не будет.

Как стало известно ранее, Украина держит в секрете детали своего контрнаступления из-за возможного «слива» информации. Киев воздерживается от обмена информацией о контрнаступлении и сроках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот видео
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