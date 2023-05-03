На Украине заявили о фактическом начале контрнаступления ВСУ
Действия украинских военных на южном направлении можно квалифицировать как начало контрнаступления, сообщает CNN со ссылкой на заместителя главы назначенного Украиной Херсонского областного совета Юрия Соболевского.
По его словам, контрнаступление — все боевые действия, которые сейчас ведутся на южном направлении. Соболевский отметил, что никакой даты начала контрнаступления уже не будет.
Как стало известно ранее, Украина держит в секрете детали своего контрнаступления из-за возможного «слива» информации. Киев воздерживается от обмена информацией о контрнаступлении и сроках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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