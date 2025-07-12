Туристов в Таиланде предупредили о появлении опасного «Голубого дракона»

По данным СМИ, эти слизни хоть и красивые, но очень ядовитые. Туристов просят ни в коем случае не контактировать с этими существами. Встреча со слизнями может привести к смерти человека, так как яд, который используют существа, разрушает нервную систему и клетки кожи.

Океанического слизня заметили впервые после двухлетнего отсутствия у пляжа Карон.



Ранее заведующий кафедрой ихтиологии Биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Касумян рассказал НСН, что медузы водятся даже в Черном море, но токсичные виды характерны для экзотических курортов, сразу после укуса необходимо обратиться к врачу и исключить аллергическую реакцию.

