Туристов в Таиланде предупредили о появлении опасного «Голубого дракона»
На острове Пхукет в Таиланде появились опасные морские слизни Glaucus Atlanticus, известные как «Голубой дракон», сообщила газета Bangkok Post.
По данным СМИ, эти слизни хоть и красивые, но очень ядовитые. Туристов просят ни в коем случае не контактировать с этими существами. Встреча со слизнями может привести к смерти человека, так как яд, который используют существа, разрушает нервную систему и клетки кожи.
Океанического слизня заметили впервые после двухлетнего отсутствия у пляжа Карон.
Ранее заведующий кафедрой ихтиологии Биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Касумян рассказал НСН, что медузы водятся даже в Черном море, но токсичные виды характерны для экзотических курортов, сразу после укуса необходимо обратиться к врачу и исключить аллергическую реакцию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru