Юрия Антонова назвали самым богатым артистом России

На церемонии открытия фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» диктор Владимир Березин заявил, что народный артист России Юрий Антонов является самым богатым артистом России, сообщает портал «7Дней.ru».

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Раньше самой обеспеченной артисткой в стране считали Аллу Пугачеву.

Слова Березина поставили под сомнение расхожее мнение о лидерстве в гонке за звание самого богатого артиста России Филиппа Киркорова, Григория Лепса, Сергея Шнурова или Надежды Кадышевой, которая в последнее время стала крайне популярна у молодежи.

Ранее заслуженный работник культуры России Владимир Зубицкий заявил НСН, что Кадышева остается на волне популярности не один десяток лет, ей вполне под силу собрать аншлаговый концерт в «Лужниках».

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ФОТО: РИА Новости / Антон Белицкий
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