Юрия Антонова назвали самым богатым артистом России

Раньше самой обеспеченной артисткой в стране считали Аллу Пугачеву.

Слова Березина поставили под сомнение расхожее мнение о лидерстве в гонке за звание самого богатого артиста России Филиппа Киркорова, Григория Лепса, Сергея Шнурова или Надежды Кадышевой, которая в последнее время стала крайне популярна у молодежи.

Ранее заслуженный работник культуры России Владимир Зубицкий заявил НСН, что Кадышева остается на волне популярности не один десяток лет, ей вполне под силу собрать аншлаговый концерт в «Лужниках».

