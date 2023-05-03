СМИ: Запад лишился доверия Киева
Украина держит в секрете детали своего контрнаступления из-за возможного «слива» информации, которая может поставить под угрозу позиции на поле боя, сообщает Politico со ссылкой на источники в Европе.
Украинские чиновники сослались на утечку секретных документов американского военного Джека Тейшейры как на одну из причин, по которой Киев воздерживается от обмена информацией о контрнаступлении и сроках.
Владимир Зеленский заявил, что узнал об утечке секретных документов из СМИ. Президент назвал это «плохой историей», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru