СМИ: Запад лишился доверия Киева

Украинские чиновники сослались на утечку секретных документов американского военного Джека Тейшейры как на одну из причин, по которой Киев воздерживается от обмена информацией о контрнаступлении и сроках.

Владимир Зеленский заявил, что узнал об утечке секретных документов из СМИ. Президент назвал это «плохой историей», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

