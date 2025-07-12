На Солнце стремительно растет вспышечная активность

Астрономы отметили, что за неполных двое суток на солнце произошло 17 вспышек.

Ученые уточнили, что этот процесс имеет глобальный характер, однако этот рост активности на солнце пока не создал прямых угроз для Земли.

Ранее на Солнце произошла вспышка высшего уровня X, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

