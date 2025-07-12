На Солнце стремительно растет вспышечная активность

Активность Солнца 12 июля выросла примерно в три раза по сравнению со средними значениями этого месяца, рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

На Солнце произошла вспышка высшего уровня X

Астрономы отметили, что за неполных двое суток на солнце произошло 17 вспышек.

Ученые уточнили, что этот процесс имеет глобальный характер, однако этот рост активности на солнце пока не создал прямых угроз для Земли.

Ранее на Солнце произошла вспышка высшего уровня X, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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