Российские хакеры заявили, что взломали «цифровой мозг» ВСУ

Ответственность за взлом системы взяли на себя хакеры из российских хакерских групп Beregini, KillNet и PalachPro. По их словам, они скачали из «Дельты» всю необходимую им информацию.

Программу представили в 2023 году, после чего ее разместили в облаке за пределами Украины, чтобы оградить систему от ракетных и кибератак. Однако это не помешало российским хакерам взломать систему и скачать заложенные в нее данные.

Ранее хакер PalachPro заявил НСН, что передал все файлы со взломанного сайта норвежского производителя зенитно-ракетных комплексов Kongsberg российским спецслужбам.

