В Петербурге задержали жениха и шафера из-за стрельбы у ЗАГСа

Полиция Санкт-Петербурга задержала двух человек, которые устроили у ЗАГСа в Василеостровском районе стрельбу из травматического пистолета «в пылу свадебного веселья», сообщили в МВД.

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Виновниками переполоха стали 23-летний жених и его 22-летний друг. Правоохранители задержали их прямо во время празднования.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее стало известно, что водитель, который намеренно наехал на лужу и обрызгал пешехода, может понести административную или даже уголовную ответственность, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
ТЕГИ:СвадьбаСтрельбаЗадержаниеСанкт-Петербург

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