В Петербурге задержали жениха и шафера из-за стрельбы у ЗАГСа

Виновниками переполоха стали 23-летний жених и его 22-летний друг. Правоохранители задержали их прямо во время празднования.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее стало известно, что водитель, который намеренно наехал на лужу и обрызгал пешехода, может понести административную или даже уголовную ответственность, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

