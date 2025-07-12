В Петербурге задержали жениха и шафера из-за стрельбы у ЗАГСа
Полиция Санкт-Петербурга задержала двух человек, которые устроили у ЗАГСа в Василеостровском районе стрельбу из травматического пистолета «в пылу свадебного веселья», сообщили в МВД.
Виновниками переполоха стали 23-летний жених и его 22-летний друг. Правоохранители задержали их прямо во время празднования.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
Ранее стало известно, что водитель, который намеренно наехал на лужу и обрызгал пешехода, может понести административную или даже уголовную ответственность, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru