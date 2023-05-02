Генерал ВС США Милли: Украина готова к контрнаступлению

«Украинцы прямо сейчас имеют возможности для атаки, они могут проводить наступательные операции», - сказал он.

Сроков начала контрнаступления ВСУ генерал называть не стал. По его словам, решение остается за руководством Украины.

Милли отметил, что Киев обладает достаточными ресурсами для обороны. Возможности Украины сильно выросли за последний год, считает генерал.

В эфире программы «Завтрак с 1+1» министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что решение о передаче Киеву самолетов F-16 будет зависеть от результатов контрнаступления. Он выразил уверенность, что американские истребители могли бы сильно упростить задачу, передает «Радиоточка НСН».

