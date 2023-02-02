На Украине заявили, что стране ежемесячно нужно 3 млрд долларов финансовой помощи

По данным издания, ежемесячные потребности Украины составляют около 3 млрд долларов. Как заявила заместитель министра финансов Ольга Зыкова, потребность Киева в международном спонсировании остается ощутимой, несмотря на меры по снижению дефицита бюджета страны.

Отмечается, что украинские власти получили подтверждение от США и Европейского союза о выделении в 2023 году 30 млрд долларов. Однако не хватает еще около 10 млрд, которые Украина рассчитывает получить «от других стран и международных финансовых организаций, в частности МВФ».

Как сообщалось ранее, национальный банк Украины не будет проводить эмиссию гривны в 2023 году, чтобы сохранить возможность сотрудничества с МВФ.

