На Украине заявили, что стране ежемесячно нужно 3 млрд долларов финансовой помощи
Киев нуждается в постоянной финансовой помощи от внешних источников, сообщает украинская «Экономическая правда».
По данным издания, ежемесячные потребности Украины составляют около 3 млрд долларов. Как заявила заместитель министра финансов Ольга Зыкова, потребность Киева в международном спонсировании остается ощутимой, несмотря на меры по снижению дефицита бюджета страны.
Отмечается, что украинские власти получили подтверждение от США и Европейского союза о выделении в 2023 году 30 млрд долларов. Однако не хватает еще около 10 млрд, которые Украина рассчитывает получить «от других стран и международных финансовых организаций, в частности МВФ».
Как сообщалось ранее, национальный банк Украины не будет проводить эмиссию гривны в 2023 году, чтобы сохранить возможность сотрудничества с МВФ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+8 504 / сут.
Умерли
395 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+6 729 / сут.
- СМИ: ФРГ выделит 17 миллиардов евро на укрепление системы ПРО
- На Украине заявили, что стране ежемесячно нужно 3 млрд долларов финансовой помощи
- Антонов: в посольстве США работают люди, которые не являются американскими гражданами
- Президент Грузии: Россия должна отказаться от оккупации
- США обяжут Украину отчитаться о полученной помощи
- Антонов назвал общение Блинкена с Лавровым ненормальным
- Стали известны подробности дела бывшего вице-президента «РЖД» Акулова
- Эрдоган: Поставка танков на Украину является рискованной
- СМИ: США могут на днях объявить о новом пакете военной помощи Киеву
- Со склада ЦУМа украли 39 iPhone на пять миллионов рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru