Володин объяснил цель перемирия в дни 80-летия Победы
Решение о перемирии в дни 80-летия Победы принято в связи с тем, что Россия не ведет войну против людей, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала «Россия 1».
По словам Володина, перемирие адресовано всем, в том числе гражданам Украины. Он подчеркнул, что многие украинцы потеряли родственников в годы Великой Отечественной войны, и потому решение о прекращении огня является, по его мнению, справедливым и символичным.
При этом спикер Госдумы выразил сомнение в готовности Киева соблюдать перемирие, отметив, что многое будет зависеть от позиции президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее сообщалось, что по решению президента Владимира Путина Россия приостановит боевые действия с полуночи 7 мая до полуночи 11 мая в честь годовщины Победы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru