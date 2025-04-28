Володин объяснил цель перемирия в дни 80-летия Победы

Решение о перемирии в дни 80-летия Победы принято в связи с тем, что Россия не ведет войну против людей, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Володина, перемирие адресовано всем, в том числе гражданам Украины. Он подчеркнул, что многие украинцы потеряли родственников в годы Великой Отечественной войны, и потому решение о прекращении огня является, по его мнению, справедливым и символичным.