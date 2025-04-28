«Альфа-Форекс»: Рубль на неделе будет колебаться в диапазоне 80-86 за доллар
Котировки рубля на неделе будут колебаться в диапазоне 80-86 рублей за доллар, 89-96 рублей за евро и 10,9–11,7 рубля за юань. Такой прогноз в беседе с «Известиями» озвучил начальник отдела исследований и инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев.
По данным Центробанка, на 26 апреля официальный курс доллара составлял около 82,6 рубля, евро — 94,3 рубля, а юаня — 11,3 рубля. Торги 28 апреля на Мосбирже показали сохранение курса юаня на уровне 11,3 рубля.
Соболев отметил, что на динамику рублевых инструментов в ближайшее время будет влиять в первую очередь геополитическая обстановка, которая остается умеренно позитивной и поддерживает национальную валюту.
Ранее Центробанк сообщал, что укрепление рубля в марте было связано с положительным торговым балансом и ростом спроса на рублевые активы. При этом в марте индекс Мосбиржи снизился на фоне геополитической неопределенности и ожиданий жесткой денежно-кредитной политики, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru