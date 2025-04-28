«Альфа-Форекс»: Рубль на неделе будет колебаться в диапазоне 80-86 за доллар

Котировки рубля на неделе будут колебаться в диапазоне 80-86 рублей за доллар, 89-96 рублей за евро и 10,9–11,7 рубля за юань. Такой прогноз в беседе с «Известиями» озвучил начальник отдела исследований и инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев.

По данным Центробанка, на 26 апреля официальный курс доллара составлял около 82,6 рубля, евро — 94,3 рубля, а юаня — 11,3 рубля. Торги 28 апреля на Мосбирже показали сохранение курса юаня на уровне 11,3 рубля.