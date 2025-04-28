МХТ имени Чехова посвятит премьеру «Двадцать дней без войны» 80-летию Победы

По сюжету главный герой, военкор Лопатин, отправляется в отпуск в Ташкент, где снимается фильм по его сталинградским очеркам.

Над спектаклем работают сценограф Николай Симонов, художник по костюмам Мария Данилова, художник по свету Иван Виноградов, художник видеопроекции Михаил Купрыгин, композитор Иван Волков и хореограф Михаил Колегов. В постановке заняты Иван Волков, Светлана Колпакова, Михаил Пореченков, Армен Арушанян, Алексей Варущенко, Юлия Ковалева и другие актеры, передает «Радиоточка НСН».

