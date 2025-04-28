МХТ имени Чехова посвятит премьеру «Двадцать дней без войны» 80-летию Победы

Московский художественный театр имени А.П. Чехова 8 мая представит премьеру спектакля «Двадцать дней без войны», приуроченную к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе театра.

Постановка основана на киносценарии писателя и военного корреспондента Константина Симонова, по которому в 1976 году режиссер Алексей Герман снял одноименный фильм. Режиссер спектакля Марина Брусникина отметила, что текст Симонова передает войну без прикрас, рассказывая о судьбах людей, оказавшихся в эвакуации вдали от фронта, в разрушенном мире, где даже в холоде и страхе способна прорасти любовь и надежда.

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По сюжету главный герой, военкор Лопатин, отправляется в отпуск в Ташкент, где снимается фильм по его сталинградским очеркам.

Над спектаклем работают сценограф Николай Симонов, художник по костюмам Мария Данилова, художник по свету Иван Виноградов, художник видеопроекции Михаил Купрыгин, композитор Иван Волков и хореограф Михаил Колегов. В постановке заняты Иван Волков, Светлана Колпакова, Михаил Пореченков, Армен Арушанян, Алексей Варущенко, Юлия Ковалева и другие актеры, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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