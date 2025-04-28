Мосгорсуд оставил под домашним арестом блогера Лерчек и ее бывшего мужа

Мосгорсуд подтвердил решение о продлении срока домашнего ареста для блогера Валерии Чекалины и ее бывшего супруга Артема, а также для Романа Вишняка, соучредителя фирмы Чекалина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Константина Третьякова.

Все трое фигурантов остаются под арестом до 26 мая по делу о незаконном выводе более 250 миллионов рублей из России.