Мосгорсуд оставил под домашним арестом блогера Лерчек и ее бывшего мужа

Мосгорсуд подтвердил решение о продлении срока домашнего ареста для блогера Валерии Чекалины и ее бывшего супруга Артема, а также для Романа Вишняка, соучредителя фирмы Чекалина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Константина Третьякова.

Все трое фигурантов остаются под арестом до 26 мая по делу о незаконном выводе более 250 миллионов рублей из России.

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Суд исключил из мотивировки обвинений возможность того, что обвиняемые могут продолжить преступную деятельность. В то же время условия домашнего ареста для Артема Чекалина были немного смягчены — ему разрешили общаться с братом.

Расследование продолжается по статье 193.1 УК РФ (использование подложных документов для вывода крупных сумм за рубеж), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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