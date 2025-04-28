Мосгорсуд оставил под домашним арестом блогера Лерчек и ее бывшего мужа
Мосгорсуд подтвердил решение о продлении срока домашнего ареста для блогера Валерии Чекалины и ее бывшего супруга Артема, а также для Романа Вишняка, соучредителя фирмы Чекалина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Константина Третьякова.
Все трое фигурантов остаются под арестом до 26 мая по делу о незаконном выводе более 250 миллионов рублей из России.
Суд исключил из мотивировки обвинений возможность того, что обвиняемые могут продолжить преступную деятельность. В то же время условия домашнего ареста для Артема Чекалина были немного смягчены — ему разрешили общаться с братом.
Расследование продолжается по статье 193.1 УК РФ (использование подложных документов для вывода крупных сумм за рубеж), передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мосгорсуд оставил под домашним арестом блогера Лерчек и ее бывшего мужа
- МХТ имени Чехова посвятит премьеру «Двадцать дней без войны» 80-летию Победы
- ВСУ атаковали дронами четыре района в Белгородской области
- Фетисов вспомнил, как столкнулся с ненавистью к советским спортсменам в 14 лет
- Володин объяснил цель перемирия в дни 80-летия Победы
- В Подольске пятерых полицейских обвинили в коррупции и получении взятки
- В Пакистане заявили, что война с Индией может начаться в ближайшие дни
- Число жертв взрыва в порту Бендер-Аббаса в Иране возросло до 70 человек
- «Альфа-Форекс»: Рубль на неделе будет колебаться в диапазоне 80-86 за доллар
- В Дагестане возбудили дело после гибели туристки в Сулакском каньоне
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru