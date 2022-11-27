Нацбанк Украины пообещал американскому послу прекратить печатать гривну

«Мы достигли с МВФ соглашения на уровне персонала и будем двигаться дальше. Переговоры по новой программе, которая будет предусматривать финансирование, могут начаться уже после первого пересмотра мониторинговой программы. Бюджет 2023 года не предусматривает эмиссионного финансирования», - заявил он.

С 24 февраля по 25 ноября 2022 года Нацбанк напечатал 364,5 миллиарда гривен. Кроме того, регулятор выкупал облигации внутреннего госзайма у Министерства финансов, что ранее было запрещено.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о национализации системообразующих банков. Процесс национализации запускается по решению Национального банка страны (Центробанка) после отнесения кредитной организации к категории неплатежеспособных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

