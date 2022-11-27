Нацбанк Украины пообещал американскому послу прекратить печатать гривну
Национальный банк Украины не будет проводить эмиссию гривны в 2023 году, чтобы сохранить возможность сотрудничества с МВФ, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Нацбанка Андрея Пышного в адрес посла США в Киеве Бриджита Бринка.
«Мы достигли с МВФ соглашения на уровне персонала и будем двигаться дальше. Переговоры по новой программе, которая будет предусматривать финансирование, могут начаться уже после первого пересмотра мониторинговой программы. Бюджет 2023 года не предусматривает эмиссионного финансирования», - заявил он.
С 24 февраля по 25 ноября 2022 года Нацбанк напечатал 364,5 миллиарда гривен. Кроме того, регулятор выкупал облигации внутреннего госзайма у Министерства финансов, что ранее было запрещено.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о национализации системообразующих банков. Процесс национализации запускается по решению Национального банка страны (Центробанка) после отнесения кредитной организации к категории неплатежеспособных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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