Нацбанк Украины пообещал американскому послу прекратить печатать гривну

Национальный банк Украины не будет проводить эмиссию гривны в 2023 году, чтобы сохранить возможность сотрудничества с МВФ, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Нацбанка Андрея Пышного в адрес посла США в Киеве Бриджита Бринка.

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«Мы достигли с МВФ соглашения на уровне персонала и будем двигаться дальше. Переговоры по новой программе, которая будет предусматривать финансирование, могут начаться уже после первого пересмотра мониторинговой программы. Бюджет 2023 года не предусматривает эмиссионного финансирования», - заявил он.

С 24 февраля по 25 ноября 2022 года Нацбанк напечатал 364,5 миллиарда гривен. Кроме того, регулятор выкупал облигации внутреннего госзайма у Министерства финансов, что ранее было запрещено.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о национализации системообразующих банков. Процесс национализации запускается по решению Национального банка страны (Центробанка) после отнесения кредитной организации к категории неплатежеспособных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: National Bank of Ukraine (NBU)/Flickr
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