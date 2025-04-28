Фетисов вспомнил, как столкнулся с ненавистью к советским спортсменам в 14 лет

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил на марафоне «Знание», что с 14 лет усвоил важный жизненный урок: уважение соперников можно завоевать только победами. Его слова приводит NEWS.ru.

Фетисов рассказал, что впервые столкнулся с враждебным отношением во время международного турнира в Польше.