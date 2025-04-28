Фетисов вспомнил, как столкнулся с ненавистью к советским спортсменам в 14 лет
Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил на марафоне «Знание», что с 14 лет усвоил важный жизненный урок: уважение соперников можно завоевать только победами. Его слова приводит NEWS.ru.
Фетисов рассказал, что впервые столкнулся с враждебным отношением во время международного турнира в Польше.
По его словам, юные советские хоккеисты, приехавшие в братскую страну, ожидали поддержки, но вместо этого почувствовали ненависть со стороны болельщиков и несправедливость судей.
По воспоминаниям спортсмена, в советское время на трибунах почти не было советских флагов, а спортсмены ощущали себя одинокими против всего мира. Это ощущение, подчеркнул Фетисов, сформировало у него убеждение, что единственным способом добиться уважения остается победа, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru