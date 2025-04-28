ВСУ атаковали дронами четыре района в Белгородской области

Украинские беспилотники атаковали четыре приграничных района Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По предварительным данным, среди мирных жителей пострадавших нет.

По информации главы региона, в селе Репяховка Краснояружского района в результате ударов дронов сгорели три частных дома. В селе Дорогощь Грайворонского округа поврежден объект связи — восстановительные работы начнутся после согласования с Минобороны. В селе Гора-Подол в результате атаки уничтожены два легковых автомобиля.

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Помимо этого, на автодороге Уразово — Троицкое Валуйского округа украинский FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль. В селе Нежеголь Шебекинского округа зафиксированы три атаки беспилотников. В селе Муром повреждены частный дом, его остекление и кровля, а также легковая машина.

Гладков также уточнил, что село Новая Таволжанка продолжает подвергаться ударам дронов. В результате взрывов повреждены два автомобиля, дважды атакован магазин, пострадали четыре машины на стоянке и само здание, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:БеспилотникиВСУБелгородская область

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