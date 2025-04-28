В Пакистане заявили, что война с Индией может начаться в ближайшие дни

По его словам, тучи войны сгущаются над регионом, а напряженность в отношениях между Пакистаном и Индией достигает тревожного уровня.

Ранее Хаваджа Мухаммад Асиф заявлял, что Пакистан готов применить ядерное оружие только в случае «прямой угрозы его существованию».

Напряженность вдоль линии контроля между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В результате нападения погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.

