В Пакистане заявили, что война с Индией может начаться в ближайшие дни
Война между Индией и Пакистаном может начаться «в течение следующих двух-четырех дней», заявил пакистанский министр обороны Хаваджа Асиф.
По его словам, тучи войны сгущаются над регионом, а напряженность в отношениях между Пакистаном и Индией достигает тревожного уровня.
Ранее Хаваджа Мухаммад Асиф заявлял, что Пакистан готов применить ядерное оружие только в случае «прямой угрозы его существованию».
Напряженность вдоль линии контроля между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В результате нападения погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru