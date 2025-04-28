СМИ: ЕС и Украина опасаются, что Трамп может выйти из переговоров
Европейские и украинские официальные обеспокоены по поводу возможного прекращения участия президента США Дональда Трампа в усилиях по урегулированию конфликта в Украине. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.
Согласно источникам, знакомым с ходом обсуждений, Трамп может использовать даже минимальные успехи на переговорах как основание для прекращения участия США в процессе. Это решение, по мнению европейцев и украинцев, может быть принято уже на этой неделе, когда будут отмечатся первые 100 дней его президентства.
Отсутствие ощутимого прогресса в переговорах стало причиной растущей обеспокоенности среди американских официальных лиц, которые ищут решение, соответствующее коротким срокам, на которых настаивает Трамп.
Киев также начал готовиться к возможности выхода США из переговоров, не зная, будет ли продолжаться военная помощь и обмен разведданными. Потеря интереса США к Украине считается для украинских властей наихудшим сценарием развития событий, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: ЕС и Украина опасаются, что Трамп может выйти из переговоров
- Мосгорсуд оставил под домашним арестом блогера Лерчек и ее бывшего мужа
- МХТ имени Чехова посвятит премьеру «Двадцать дней без войны» 80-летию Победы
- ВСУ атаковали дронами четыре района в Белгородской области
- Фетисов вспомнил, как столкнулся с ненавистью к советским спортсменам в 14 лет
- Володин объяснил цель перемирия в дни 80-летия Победы
- В Подольске пятерых полицейских обвинили в коррупции и получении взятки
- В Пакистане заявили, что война с Индией может начаться в ближайшие дни
- Число жертв взрыва в порту Бендер-Аббаса в Иране возросло до 70 человек
- «Альфа-Форекс»: Рубль на неделе будет колебаться в диапазоне 80-86 за доллар
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru