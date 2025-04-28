СМИ: ЕС и Украина опасаются, что Трамп может выйти из переговоров

Европейские и украинские официальные обеспокоены по поводу возможного прекращения участия президента США Дональда Трампа в усилиях по урегулированию конфликта в Украине. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.

Согласно источникам, знакомым с ходом обсуждений, Трамп может использовать даже минимальные успехи на переговорах как основание для прекращения участия США в процессе. Это решение, по мнению европейцев и украинцев, может быть принято уже на этой неделе, когда будут отмечатся первые 100 дней его президентства.

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Отсутствие ощутимого прогресса в переговорах стало причиной растущей обеспокоенности среди американских официальных лиц, которые ищут решение, соответствующее коротким срокам, на которых настаивает Трамп.

Киев также начал готовиться к возможности выхода США из переговоров, не зная, будет ли продолжаться военная помощь и обмен разведданными. Потеря интереса США к Украине считается для украинских властей наихудшим сценарием развития событий, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаЕвропаДональд Трамп

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