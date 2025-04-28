В Подольске пятерых полицейских обвинили в коррупции и получении взятки
Пятеро сотрудников полиции в подмосковном Подольске задержаны и обвинены в коррупционных преступлениях, сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по Московской области.
По данным следствия, с 4 по 24 апреля полицейские, действуя группой по предварительному сговору, получили от местного жителя 15 миллионов рублей.
Деньги предназначались за то, чтобы не выявлять новые эпизоды преступной деятельности и не привлекать к ответственности других фигурантов уголовного дела, находящегося в производстве СУ УМВД по городскому округу Подольск.
Фигурантам предъявлены обвинения в получении взятки и посредничестве во взяточничестве (ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 291.1 УК). 28 апреля суд избрал для них меры пресечения по ходатайству следствия, передает передает «Радиоточка НСН».
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