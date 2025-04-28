В Подольске пятерых полицейских обвинили в коррупции и получении взятки

Деньги предназначались за то, чтобы не выявлять новые эпизоды преступной деятельности и не привлекать к ответственности других фигурантов уголовного дела, находящегося в производстве СУ УМВД по городскому округу Подольск.

Фигурантам предъявлены обвинения в получении взятки и посредничестве во взяточничестве (ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 291.1 УК). 28 апреля суд избрал для них меры пресечения по ходатайству следствия, передает передает «Радиоточка НСН».

