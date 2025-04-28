Число жертв взрыва в порту Бендер-Аббаса в Иране возросло до 70 человек
Число погибших в результате взрыва в порту Шахида Раджаи в иранском Бендер-Аббасе достигло 70 человек. Об этом заявил глава управления по чрезвычайным ситуациям при губернаторе провинции Хормозган Мехрдад Хасан-заде, сообщает агентство Fars.
Инцидент произошел 26 апреля. По данным МВД Ирана, причиной взрыва стала халатность.
Ранее сообщалось о 65 погибших и более 1,2 тысячи пострадавших.
Взрыв прогремел в одном из крупнейших портов южного Ирана, вызвав значительные разрушения и осложнив работу транспортной инфраструктуры региона, передает «Радиоточка НСН».
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- Число жертв взрыва в порту Бендер-Аббаса в Иране возросло до 70 человек
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