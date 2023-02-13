На Украине заявили, что Дания передала Киеву 19 гаубиц CAESAR

Дания передала Украине все свои самоходные артиллерийские установки CAESAR. Об этом заявили в украинском Минобороны.

Минобороны Словакии предложило передать Украине истребители

«Дания передала Украине все свои самоходные установки CAESAR. Настоящий друг, который знает, что наша битва — это битва Европы», — отмечается в публикации в Twitter-аккаунте ведомства.

Ранее сообщалось, что Киев получит от Копенгагена 19 установок CAESAR, заказанных датскими властями у Франции.

Между тем СМИ сообщили, что НАТО намерена попросить страны альянса нарастить запасы вооружений, истощенные из-за помощи Украине.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВооружениеДанияУкраина
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