На Украине заявили, что Дания передала Киеву 19 гаубиц CAESAR
Дания передала Украине все свои самоходные артиллерийские установки CAESAR. Об этом заявили в украинском Минобороны.
«Дания передала Украине все свои самоходные установки CAESAR. Настоящий друг, который знает, что наша битва — это битва Европы», — отмечается в публикации в Twitter-аккаунте ведомства.
Ранее сообщалось, что Киев получит от Копенгагена 19 установок CAESAR, заказанных датскими властями у Франции.
Между тем СМИ сообщили, что НАТО намерена попросить страны альянса нарастить запасы вооружений, истощенные из-за помощи Украине.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru