Суд арестовал экс-гендиректора крупнейшего в мире производителя титана

Дорогомиловский районный суд Москвы на два месяца арестовал Михаила Воеводина - бывшего гендиректора корпорации «ВСМПО-АВИСМА», которая является крупнейшим в мире производителем титана. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

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По версии обвинения, с 2016 по 2020 год Воеводин организовывал закупки шихтовых заготово по завышенным примерно на 30% ценам. Товар поставляли компании, подконтрольные гражданину США Игорю Райхельсону, с которым экс-гендиректор был в сговоре.

Как пишет RTVI, полученные от разницы цен деньги участники сговора присваивали себе, размер причиненного ущерба оценивается в четыре млрд рублей.

Ранее директор судоремонтного завода Черноморского флота Павел Флори стал фигурантом уголовного дела об особо крупном мошенничестве при выполнении государственного оборонного заказа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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