В Госдуме заявили о санкциях против Telegram после создания нацмесседжера

По его словам, мессенджер не соблюдает действующее российское законодательство в части локализации персональных данных и удаления запрещенного контента.

«Санкции будут... Наверняка более строгие... поскольку мы прекрасно понимали, что наказывать безальтернативные площадки... это... риск потери возможности общаться у огромного количества людей», - заключил парламентарий.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании в национального российского многофункционального сервиса, в котором также будут предусмотрены функции мессенджера, сообщает RT.

