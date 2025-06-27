В Госдуме заявили о санкциях против Telegram после создания нацмесседжера
После запуска в РФ национального многофункционального сервиса к Telegram могут применяться более строгие санкции. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.
По его словам, мессенджер не соблюдает действующее российское законодательство в части локализации персональных данных и удаления запрещенного контента.
«Санкции будут... Наверняка более строгие... поскольку мы прекрасно понимали, что наказывать безальтернативные площадки... это... риск потери возможности общаться у огромного количества людей», - заключил парламентарий.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании в национального российского многофункционального сервиса, в котором также будут предусмотрены функции мессенджера, сообщает RT.
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