Для сторонников Трампа сделали футболки с надписью «Папочка»

По данным издания, кроме этого на футболке изображен официальный протокольный снимок американского лидера из тюрьмы, сделанный в 2023 году.

В Объединённом комитете по сбору средств Национального комитета Трампа (JFC) заявили, что футболку в оранжевом или темно-синем цвете можно получить за пожертвование в размере 35 долларов (2 755 рублей по текущему курсу).

Ранее Трамп нецензурно раскритиковал Иран и Израиль за нарушение перемирия. Генсек НАТО Марк Рютте назвал главу Белого дома «папочкой», которому «иногда приходится использовать крепкие выражения», сообщает «Свободная пресса».