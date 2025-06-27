Для сторонников Трампа сделали футболки с надписью «Папочка»
Сторонникам президента США Дональда Трампа предложили новую футболку из ограниченной серии с надписью «Daddy» («Папочка»). Об этом сообщает New York Post.
По данным издания, кроме этого на футболке изображен официальный протокольный снимок американского лидера из тюрьмы, сделанный в 2023 году.
В Объединённом комитете по сбору средств Национального комитета Трампа (JFC) заявили, что футболку в оранжевом или темно-синем цвете можно получить за пожертвование в размере 35 долларов (2 755 рублей по текущему курсу).
Ранее Трамп нецензурно раскритиковал Иран и Израиль за нарушение перемирия. Генсек НАТО Марк Рютте назвал главу Белого дома «папочкой», которому «иногда приходится использовать крепкие выражения», сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru