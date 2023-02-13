СМИ: НАТО попросит страны альянса нарастить истощенные из-за Украины запасы оружия

По данным агентства, еще до начала спецоперации России на Украине многие страны Североатлантического альянса не достигали целевых показателей по запасам оружия. Масштабы поставок вооружения Киеву истощили запасы государств блока, а наращиванию производства такой продукции мешают в том числе дефицит сырья и нехватка достаточного количества высококвалифицированных работников.

Как отметил неназванный чиновник НАТО, блок завершил изучение оставшихся запасов вооружения и, возможно, повысит целевой уровень запасов вооружений для членов организации. По словам источника, в дефиците 155-миллиметровые снаряды, ракеты для РСЗО HIMARS, боеприпасы для систем ПВО IRIS-T, Patriot и Gepard.

Ожидается, что решения по целевым показателям запасов вооружения будут приняты на саммите НАТО в Литве в июле текущего года. Вместе с тем в альянсе отмечают, что для пополнения запасов может потребоваться много времени.

Между тем обозреватель газеты The Guardian Саймон Дженкинс высказал мнение, что из-за поддержки Украины НАТО может войти в прямое столкновение с Россией, и впоследствии это приведет к расколу альянса.

