СМИ: НАТО попросит страны альянса нарастить истощенные из-за Украины запасы оружия

НАТО намерена попросить страны-члены альянса нарастить имеющиеся запасы вооружения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

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По данным агентства, еще до начала спецоперации России на Украине многие страны Североатлантического альянса не достигали целевых показателей по запасам оружия. Масштабы поставок вооружения Киеву истощили запасы государств блока, а наращиванию производства такой продукции мешают в том числе дефицит сырья и нехватка достаточного количества высококвалифицированных работников.

Как отметил неназванный чиновник НАТО, блок завершил изучение оставшихся запасов вооружения и, возможно, повысит целевой уровень запасов вооружений для членов организации. По словам источника, в дефиците 155-миллиметровые снаряды, ракеты для РСЗО HIMARS, боеприпасы для систем ПВО IRIS-T, Patriot и Gepard.

Ожидается, что решения по целевым показателям запасов вооружения будут приняты на саммите НАТО в Литве в июле текущего года. Вместе с тем в альянсе отмечают, что для пополнения запасов может потребоваться много времени.

Между тем обозреватель газеты The Guardian Саймон Дженкинс высказал мнение, что из-за поддержки Украины НАТО может войти в прямое столкновение с Россией, и впоследствии это приведет к расколу альянса.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаОружиеНАТО
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