Минобороны Словакии предложило передать Украине истребители

Глава оборонного ведомства заявил, что Словакия не использует свои истребители МиГ-29.

Братислава может продать боевые машины или отправить их на Украину, отметил Надь. По его мнению, они помогут Киеву в противостоянии с Москвой.

Решение о передаче истребителей Украине пока не принято, добавил министр.

Поставки истребителей Киеву может привести к распространению боевых действий на всю Европу, предупредили эксперты, опрошенные китайской газетой Global Times. Россия будет вынуждена ускорить разработку современных вооружений, пишет НСН.

