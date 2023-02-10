Минобороны Словакии предложило передать Украине истребители
Министр обороны Словакии Ярослав Надь призвал предоставить истребители Украине, сообщает Reuters.
Глава оборонного ведомства заявил, что Словакия не использует свои истребители МиГ-29.
Братислава может продать боевые машины или отправить их на Украину, отметил Надь. По его мнению, они помогут Киеву в противостоянии с Москвой.
Решение о передаче истребителей Украине пока не принято, добавил министр.
Поставки истребителей Киеву может привести к распространению боевых действий на всю Европу, предупредили эксперты, опрошенные китайской газетой Global Times. Россия будет вынуждена ускорить разработку современных вооружений, пишет НСН.
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