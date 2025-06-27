Студент Гнесинки пришел на экзамен с ножом и пневматическим пистолетом

В Москве студент четвертого курса академии музыки имени Гнесиных пришёл на экзамен с ножом и пневматическим пистолетом. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

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По данным силовиков, 20-летний юноша распылил перцовый газ в кабинете проректора и начал ему угрожать.

«Предварительный мотив его поступка – личная неприязнь к представителю администрации вуза», - говорится в сообщении.

В Росгвардии добавили, что студент был задержан и передан полиции.

Ранее в Санкт-Петербурге по подозрению в оправдании и пропаганде терроризма был задержан иностранный студент, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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