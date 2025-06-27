Гражданский вертолет совершил вынужденную посадку В Тверской области

Гражданский вертолёт Ми-8Т совершил вынужденную посадку В Тверской области. Об этом со ссылкой на транспортную прокуратуру региона сообщает РИА Новости.

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По данным ведомства, причиной инцидента, который произошёл утром 27 июня в Ржевском муниципальном округе, стало попадание птицы в двигатель.

«В вертолёте было шесть человек, никто не пострадал… обстоятельства устанавливаются», - говорится в сообщении.

Ранее в Орловской области потерпел крушение военный вертолёт Ми-8, экипаж погиб, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Варвара Гертье
ТЕГИ:Тверская ОбластьЭкстренная ПосадкаВертолет Ми-8

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