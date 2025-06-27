Гражданский вертолет совершил вынужденную посадку В Тверской области
27 июня 202514:28
Гражданский вертолёт Ми-8Т совершил вынужденную посадку В Тверской области. Об этом со ссылкой на транспортную прокуратуру региона сообщает РИА Новости.
По данным ведомства, причиной инцидента, который произошёл утром 27 июня в Ржевском муниципальном округе, стало попадание птицы в двигатель.
«В вертолёте было шесть человек, никто не пострадал… обстоятельства устанавливаются», - говорится в сообщении.
Ранее в Орловской области потерпел крушение военный вертолёт Ми-8, экипаж погиб, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru