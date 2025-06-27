Российские таможенники пресекли канал контрабанды наркотиков

Российские таможенники совместно с МВД и ФСБ пресекли канал контрабанды наркотических средств и их прекурсоров из Средней Азии. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Кабмин расширил список запрещенных в РФ наркотических и психотропных веществ

По данным ведомства, из незаконного оборота было изъято более 2,2 тонны запрещённых веществ, а также лабораторное оборудование для производства наркотиков.

«Было задержано 22 члена преступной группировки, созданной, в том числе, гражданами Украины», - указано в сообщении.

В ФТС добавили, что на счету задержанных более 36 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Ранее в ЯНАО наркоторговец оказал вооруженное сопротивление при задержании, никто из стражей порядка серьёзных травм не получил, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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