Российские таможенники пресекли канал контрабанды наркотиков

По данным ведомства, из незаконного оборота было изъято более 2,2 тонны запрещённых веществ, а также лабораторное оборудование для производства наркотиков.

«Было задержано 22 члена преступной группировки, созданной, в том числе, гражданами Украины», - указано в сообщении.

В ФТС добавили, что на счету задержанных более 36 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Ранее в ЯНАО наркоторговец оказал вооруженное сопротивление при задержании, никто из стражей порядка серьёзных травм не получил, сообщает «Свободная пресса».

