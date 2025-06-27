Телеведущий Вяземский призвал отказаться от Болонской системы образования

России следует отказаться от Болонской системы образования, потому что она «не наша». Об этом в беседе с NEWS.ru заявил профессор МГИМО, ведущий программы «Умницы и умники» Юрий Вяземский.

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По его словам, отрицательные стороны этой системы продолжают множиться, а положительные давно исчезли.

«Мне кажется, что пять лет обучения — это грамотно, и семь лет для врачей. Это наша система, она проверена», - указал профессор.

Вяземский добавил, что отмена Болонской системы образования в РФ должна осуществляться постепенно.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что травма от введения в РФ Болонской системы и ЕГЭ будет заживать 20 лет, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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