Телеведущий Вяземский призвал отказаться от Болонской системы образования

По его словам, отрицательные стороны этой системы продолжают множиться, а положительные давно исчезли.

«Мне кажется, что пять лет обучения — это грамотно, и семь лет для врачей. Это наша система, она проверена», - указал профессор.

Вяземский добавил, что отмена Болонской системы образования в РФ должна осуществляться постепенно.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что травма от введения в РФ Болонской системы и ЕГЭ будет заживать 20 лет, сообщает RT.

