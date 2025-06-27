Баста заявил, что в Красноярске у него украли 1,5 млн рублей

По его словам, инцидент произошёл в начале его карьеры в Красноярске. Организатор концерта в этом городе похитил у музыканта 1,5 млн рублей, купил путёвки в Турцию, а оставшуюся сумму «от страха сжёг».

«Концертный бизнес тогда был наполнен мошенниками, проходимцами, наивными энтузиастами, у которых не было связки с реальностью», — указал Баста.

Он добавил, что в итоге выступил в Красноярске бесплатно.

Ранее стало известно, что главные роли в мюзикле «Любовь без памяти», отсылающем к творчеству Басты, исполнят актеры театра и кино Егор Попов, Михаил Пятикопов, Артемий Соколов-Савостьянов, Наталья Инькова, Надежда Мисякова, Дарьяна Коровашкова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

