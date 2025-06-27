Баста заявил, что в Красноярске у него украли 1,5 млн рублей
Рэпер Баста (Василий Вакуленко) в выпуске YouTube-шоу «Вписка» заявил, что однажды у него украли гонорар за концерт.
По его словам, инцидент произошёл в начале его карьеры в Красноярске. Организатор концерта в этом городе похитил у музыканта 1,5 млн рублей, купил путёвки в Турцию, а оставшуюся сумму «от страха сжёг».
«Концертный бизнес тогда был наполнен мошенниками, проходимцами, наивными энтузиастами, у которых не было связки с реальностью», — указал Баста.
Он добавил, что в итоге выступил в Красноярске бесплатно.
Ранее стало известно, что главные роли в мюзикле «Любовь без памяти», отсылающем к творчеству Басты, исполнят актеры театра и кино Егор Попов, Михаил Пятикопов, Артемий Соколов-Савостьянов, Наталья Инькова, Надежда Мисякова, Дарьяна Коровашкова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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